Eski Beşiktaşlı Boateng, model eşi Melissa Satta ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Eski Beşiktaşlı Boateng, model eşi Melissa Satta ile yollarını ayırdı

24.11.2020 19:50
Eski Beşiktaşlı Boateng, model eşi Melissa Satta ile yollarını ayırdı, System.String[]

Evliliklerinde birçok kez kriz yaşayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin Prince Boateng ile model eşi Melissa Satta boşandı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin Prince Boateng ile model eşi Melissa Satta'nın evlilikleri sona erdi.

Geçtiğimiz yıl ayrılığın eşiğine gelen ve birkaç süren kriz sonrası oğulları Maddox için yeniden barışarak ilişkilerini devam ettiren ikili, geçen sürede yeni bir kriz daha yaşamışlardı.

İtalyan basınında yer alan habere göre yaşanan krizin nedeni henüz bilinmezken ikiliden bununla ilgili bir yalanlama gelmemişti. 2016 yılında evlenen Boateng ile Satta'nın Maddox adında bir oğulları var. Ganalı futbolcunun ilk evliliğinden de Jermaine-Prince adında bir oğlu bulunuyor.

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Şimdilerde İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen Kevin Prince Boateng, 2019-2020 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olmuş ve sezon sonu siyah beyazlı kulüpten ayrılmıştı.

Eski Beşiktaşlı Boateng, model eşi Melissa Satta ile yollarını ayırdı

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Son Dakika Spor Eski Beşiktaşlı Boateng, model eşi Melissa Satta ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor


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