Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales bir yıl sonra ülkesine döndü - Son Dakika

Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales bir yıl sonra ülkesine döndü

09.11.2020 19:17
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales bir yıl sonra ülkesine döndü, System.String[]

BUENOS Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, geçen yıl istifasının ardından kaçmak zorunda kaldığı ülkesine geri döndü.

BUENOS Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, geçen yıl istifasının ardından kaçmak zorunda kaldığı ülkesine geri döndü.

Morales, 11 aydır siyasi sığınmacı statüsüyle bulunduğu Arjantin'inden kara yoluyla ülkesi Bolivya'ya geçti.

Arjantin'in Bolivya sınırındaki Jujuy eyaletine bağlı La Quiaca şehrine dün ulaşan Morales, geçen yıl kendisiyle beraber ülkeyi terk eden eski Devlet Başkanı Yardımcısı Alvaro Garcia Linera ile kara yoluyla Bolivya'nın Arjantin sınırında bulunan Villazon şehrine gitti.

Morales, Villazon'da yüzlerce kişinin bir araya geldiği kutlama etkinliğinde, "11 Kasım 2019'da Chimore şehrinden çıktığımızda 'Milyonlarca kişiyle döneceğiz' demiştik. Şimdi sadece Villazon'da milyonlarız. Bu Bolivya halkının birliğidir." dedi.

İstifa sürecini "darbe" olarak niteleyen Morales, ülkedeki sağ kesimin ABD tarafından yönetildiğini savundu ve 18 Ekim'deki genel seçim sonuçlarının, 20 Ekim 2019'daki seçimlerde usulsüzlük yapılmadığının kanıtı olduğunu söyledi.

Morales'in, Villazon'dan büyük bir konvoy eşliğinde geçen yıl 11 Kasım'da ülkeyi terk ettiği, Villazon'a yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Cochabamba eyaletine bağlı Chimore şehrine 11 Kasım çarşamba günü varması bekleniyor.

Morales'in istifası

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları, günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Bolivya'da geçen yıl iptal edilen genel seçim yaklaşık 1 yıl sonra 18 Ekim'de düzenlenmiş, adaylığını Morales'in Arjantin'den duyurduğu Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

İstifasının ardından çıkan sokak olayları nedeniyle hakkında çeşitli davalar açılan Morales'in, geçen yıl hakkında çıkarılan yakalama kararı 26 Ekim'de kaldırılmıştı.

Evo Morales, Arjantin, Bolivya, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales bir yıl sonra ülkesine döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş Son Dakika: Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirinde Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz BioNTech ve Pfizer'in koronavirüs aşısı 2021'in ilk çeyreğinde piyasada olacak Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi         
19:30
Azerbaycan ordusu, 48 köy, 1 kasaba ve 8 stratejik noktayı daha işgalden kurtardı Azerbaycan ordusu, 48 köy, 1 kasaba ve 8 stratejik noktayı daha işgalden kurtardı         
19:15
Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı         
18:26
Şike kumpası tanığı: F.Bahçe'ye yapılan operasyon 3 ay önceden belliydi Şike kumpası tanığı: F.Bahçe'ye yapılan operasyon 3 ay önceden belliydi         
18:19
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK'lı terörist Mesut Taşkın, MİT operasyonuyla öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK'lı terörist Mesut Taşkın, MİT operasyonuyla öldürüldü         
18:11
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız         
16:11
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz         
15:08
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti         
14:51
Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu         
14:50
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor         
13:05
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 19:39:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales bir yıl sonra ülkesine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei