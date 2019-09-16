Son Dakika Haberleri: Eski Bursa Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı
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Eski Bursa Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yeniden görülen davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılanmaları başladı.

Eski Bursa Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yeniden görülen davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılanmaları başladı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince konferans salonunda görülen davanın duruşmasında, tutuklu 3 sanık, bazıları kelepçeyle ev hapsinde bulunan tutuksuz 31 sanık ve haklarında beraat kararı verilen 10 sanık ile ceza verilmesine yer olmadığı kanaat edilen 3 sanık hazır bulundu.

İlk derece mahkemesindeki karar duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen Celal Sevmezler ise katılmadı.

Kimlik tespitlerinin ardından taraf avukatlarının usule ilişkin taleplerini dinleyen heyet, Cumhurbaşkanlığı avukatlarının duruşmaya müşteki sıfatıyla katılmalarına onay verdi.

Ardından sanıkların istinafa ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazları yönünden ve kendi lehlerine savunmalarını yapmaları istendi.

5 gün sürecek davanın ilk gününde dinlenen tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, aldıkları cezalara itiraz etti, beraatlerini talep etti.

Heyet, diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

İlk derece mahkemesindeki kararlar

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Aralık 2018'de yapılan karar duruşmasında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 60 sanıktan 37'sine 1,5 yıl ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

7 sanığın ev hapislerinin devamına karar veren heyet, eski Vali Harput'un da aralarında bulunduğu ev hapsinde tutulan diğer sanıklar hakkında yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

Sanıklardan 10'unun beraat ettiği duruşmada ayrıca 3 sanığın yargılanmalarına yer olmadığına karar verilmiş, diğerlerinin dosyası ayrılmıştı.

Bu kararlara Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile taraf avukatları itiraz etmişti.

Şahabettin Harput, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:58 Kaynak: AA
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