- Eski cezaevi yerine şehit polisler için anıt park yapılacak - Son Dakika

- Eski cezaevi yerine şehit polisler için anıt park yapılacak

- Eski cezaevi yerine şehit polisler için anıt park yapılacak Iğdır'da 1955 tarihinde yapılan ve yıkımına başlanan eski cezaevinin yerine Anıt Park yapılacak.

- Eski cezaevi yerine şehit polisler için anıt park yapılacak

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IĞDIR - Iğdır'da 1955 tarihinde yapılan ve yıkımına başlanan eski cezaevinin yerine Anıt Park yapılacak.

Iğdır'ın Aralık İlçesi Dilucu Sınır kapısında görevli polis memurlarını taşıyan servis aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan polis memurları için Iğdır Valiliğince Anıt Park yapılacak. 2015 yılında PKK terör örgütü tarafından yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit olan 13 polis memuru anısına "Dilucu Şehitleri Anıt Parkı" yapılacak. Hain saldırı sonucu şehit olan 13 polis memuru anısına yapılacak olan "Dilucu Şehitleri Anıt Parkı" için cezaevinin yıkım işlemleri başladı.

Eski cezaevi yıkım işini alan firma yetkilisi Ferhat Bukan, "Eski cezaevi yıkım işi ve saha temizliğini yaptıktan sonra Belediyeye teslim edeceğiz. Daha sonra buraya anıt park yapılacak. Mahalle ve çevre için nefes alınacak bir yer olacak. Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bitirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

Öte yandan, Iğdır'a yeni atanan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim sosyal medya hesabından, "Değerli hemşehrilerim, Iğdır Valiliği görevine başlamam sebebi ile çiçek göndermek yerine lütfen Iğdır Dilucu Şehitleri Anıtı yapımına bağışta bulunarak destek olun" demişti.

Iğdır, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Eski cezaevi yerine şehit polisler için anıt park yapılacak - Son Dakika
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