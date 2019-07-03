Son Dakika Haberleri: Eski CHP Genel Sekreteri Şeref Bakşık, İzmir'de toprağa verildi
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Eski CHP Genel Sekreteri Şeref Bakşık, İzmir'de toprağa verildi

1 saat önce

İzmir'de hayatını kaybeden eski CHP Genel Sekreteri, gazeteci ve yazar Şeref Bakşık (92) son yolculuğuna uğurlandı.

Eski CHP Genel Sekreteri Şeref Bakşık, İzmir'de toprağa verildi, System.String[]
İzmir'de hayatını kaybeden eski CHP Genel Sekreteri, gazeteci ve yazar Şeref Bakşık (92) son yolculuğuna uğurlandı.
Konak ilçesindeki evinde dün vefat eden 12, 13 ve 14. dönem İzmir milletvekili Bakşık için Murat Reis Camisi'nde tören düzenlendi.
Bakşık'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığına defnedildi.
Törene Bakşık'ın kızı Gözde ve oğlu İnanç Bakşık'ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, eski Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.
Bakşık, 21 Mart 1971'de Bülent Ecevit'in CHP genel sekreterliği görevinden istifa etmesi üzerine Parti Meclisince bu göreve getirilmiş, 18 Kasım 1971'de istifa etmişti.
İzmir'de bir dönem gazete yazı işleri müdürlüğü de yapan Bakşık'ın kaleme aldığı "CHP ile Bir Ömür" kitabı bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:37 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Konak, İzmir, Politika
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