Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu - Son Dakika

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Sporcu kişiliği ve motosiklet tutkusuyla bilinen eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim' isimli programın çekimleri için geldiği Adıyaman'da Adıyamanlılara çiğköfte yoğurup, ikram etti.

NEMRUT DAĞI'NA HAYRAN KALDI

Türkiye'yi motoruyla karış karış gezip tanıttığı program kapsamında Adıyaman'ın çeşitli değerlerini izleyicileri için yerinde görüp, bilgiler alan Tüzmen, UNESCO tarafından dünyanın 7 harikasından birisi olarak gösterilen ve dünyada güneşin en güzel doğup-battı yer olarak bilinen Nemrut Dağı'na hayran kaldı. Şehrin onlarca tarihi mekanını gezen Tüzmen, Türkiye'de en çok bademin üretildiği kent olan ve bundan dolayı badem diyarı olarak bilinen Adıyaman'da badem hasadına da katıldı.

KENDİ ELLERİYLE ÇİĞKÖFTE YOĞURDU

Program çekimleri kapsamında Adıyaman'ın en eski kültürlerinden bir tanesi olan Harfane programına da katılan Kürşad Tüzmen, yöresel türküler eşliğinde gerçekleşen programda kendi elleriyle Adıyaman çiğköftesi yoğurdu. Programa katılan Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise Kürşad Tüzmen'in yoğurduğu çiğköfteyi tattı.

PROGRAM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA YAYINLANACAK

Her hafta Pazar günü saat 11.15'te Haber Global ekranlarında yayınlanan ve son olarak Adıyaman'ın gelenek ve göreneklerinin, yöresel lezzetlerinin ve insan hikayelerinin konu edindiği "Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim" programının Adıyaman bölümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanacağı açıklandı.