Tatil için sürekli Bodrum'a gelen Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta yeni aldığı evinin iskelesinde eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile pişti oldu.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Denize girmek için iskeleye arkadaşlarının yanına inen Ünsal, Mirgün Cabas ve Zeynep Yüksektepe'yi görünce şoke oldu.

Arkadaşları ile oturup sohbet ederken birden denize girmeye karar veren oyuncu, iskelenin merdiveninden tek başına denize girdi ve ardından hemen geri çıktı.

Duş alıp arkadaşlarının yanına oturan oyuncu, saçlarını tararken bir ara Cabas ile göz göze geldi. Hızlı bir hareket ile kafalarını çeviren eski eşler, yılın piştisini yaşadı.

Duş aldıktan sonra oyuncunun önünden geçen Cabas ve Yüksektepe, Tuba Ünsal'a selam dahi vermezken Ünsal, Cabas'ın olduğu yere hiç bakmayarak görmemezlikten geldi. Etrafta oturan insanlar ise bu olayı şok içinde takip etti.

Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas, 2013-2018 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin bu evlilikten Sare ve Civan adında iki çocuğu bulunuyor.