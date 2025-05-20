Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal\'a icra şoku

Murat gelmez:

Ünal Ünal Aysal gibi bir aşk İnşallah bu kadar borçlanmasına müsaade eden devlet suçludur Ünal Aysal dediğin insanda ve çevresi de diğer insanlara yukarıda n bir böceğe bakar gibi bakabilir utanmadan sıkılmadan onca borcun içerisinde borçlu gibi yaşamıyor kendini bir şey zanneden bir hayat içerisinde hayatına devam edebiliyor suçlu adalettir