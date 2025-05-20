Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a icra şoku - Son Dakika
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Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a icra şoku

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal\'a icra şoku

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'ndeki Les Ottomans Hotel, İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından 1,4 milyar TL'lik bedelle satışa çıkarıldı.

20.05.2025 11:04
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan denize sıfır Les Ottomans Hotel, 1,4 milyar TL'lik bedelle icradan satışa çıkarıldı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Beşiktaş ilçesi Kuru Çeşme Mahallesi 169 ada 18,15 ve 23 parselde faaliyet gösteren Les Ottomans Hotel'i 1,4 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

11 ODASI BULUNUYOR

2 bodrum kat, giriş kat, 2 normal kattan oluşan otelde 11 oda ve 6 adet asansör yer alıyor. Odalardan 1 tanesi tripleks, 6 tanesi dubleks, 4 tanesi ise normal oda şeklinde faaliyet gösteriyor. Oteldeki her odanın dekorasyonu ise farklılık gösteriyor.

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a icra şoku

Öte yandan 169 ada 18 parselde ana bina yer alırken 15 parselde bulunan, kömür deposu nitelikli, 235 metrekarelik arazi otelin garaj kısmı olarak kullanıldığı, 23 parselde bulunan, arsa nitelikli, 5,44 metrekarelik arazinin, otelin yoldan giriş kısmında yer aldığı öğrenildi.

İLK İHALE 23 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE

Otelin satışı için ilk ihale 23 Haziran 2025 tarihinde saat 14.56'da ikinci ihale ise 17 Temmuz tarihinde aynı saatte gerçekleştirilecek. Otel 2020'de de İstanbul 10. icra Dairesi tarafından 440 milyon 735 bin 355 TL bedelle satışa çıkarılmıştı ancak satış gerçekleşmemişti.

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Son Dakika Emlak Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a icra şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat gelmez:
    Ünal Ünal Aysal gibi bir aşk İnşallah bu kadar borçlanmasına müsaade eden devlet suçludur Ünal Aysal dediğin insanda ve çevresi de diğer insanlara yukarıda n bir böceğe bakar gibi bakabilir utanmadan sıkılmadan onca borcun içerisinde borçlu gibi yaşamıyor kendini bir şey zanneden bir hayat içerisinde hayatına devam edebiliyor suçlu adalettir 1 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Beykoz Sarıyer hattı gerçekten çok pahalı 100 m2 hisseli yer 14 milyon tl dediler geçen Anadoluhisarında Göksu evlerinin karşısındaki arsa da 0 0 Yanıtla
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