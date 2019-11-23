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Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlanıyor.


Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşi Filiz Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra hayata gözlerini yuman Büyükanıt için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. - İSTANBUL

Selimiye Camisi, Yaşar Büyükanıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
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Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
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