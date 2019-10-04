Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının...
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Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından Kandıra'daki cezaevinden tahliye edildi. Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:10 Kaynak: AA
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu! İşte ilk sözleri CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı