Son Dakika Haberleri: Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının...
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Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının...

1 saat önce

Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından Kandıra'daki cezaevinden tahliye edildi.

Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının..., System.String[]

Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından Kandıra'daki cezaevinden tahliye edildi.

Halkların Demokratik Partisi, Sırrı Süreyya Önder, Milletvekili, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi
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