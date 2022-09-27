Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞI ÇIKACAĞIZ"

Mesajında silahlı saldırıyı kınadığını belirten Demirtaş, "Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim" dedi.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CHP VE HDP'Yİ İŞARET ETTİ

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar 1 polisimizi şehit etti, 1 polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettiği karşılığı buldular. Bunları takip ederseniz ya HDP'ye, ya CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır" ifadelerine yer verdi.