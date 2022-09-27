Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum

27.09.2022 13:25

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yapılan terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayınladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞI ÇIKACAĞIZ"

Mesajında silahlı saldırıyı kınadığını belirten Demirtaş, "Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim" dedi.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;

Mersin'de 1 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili bir yorum da cezaevindeki Demirtaş'tan geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CHP VE HDP'Yİ İŞARET ETTİ

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar 1 polisimizi şehit etti, 1 polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettiği karşılığı buldular. Bunları takip ederseniz ya HDP'ye, ya CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Mersin'de polisevine saldıran teröristlerin olay öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı Mersin'de polisevine saldıran teröristlerin olay öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından kentteki terör saldırısına ilişkin açıklama Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından kentteki terör saldırısına ilişkin açıklama
Kaynak: ANKA

Selahattin Demirtaş, Mezitli, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:38 Sakarya'da öldüresiye dövdüğü adamı kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı!
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
13:57 Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise, Kıbrıs konserinde gözyaşlarını tutamadı
13:51 ABD Başkanı Biden, petrol şirketlerine seslendi: Fiyatları indirin
13:43 İranlı futbolcu Sardar Azmoun her şeyi riske atarak ülkesindeki kadınları savundu: Allah beni kafir eylesin
13:32 Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı
13:26 Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun "Biseksüel misin?" sorusuna cevap
13:25 Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum
12:43 Erdoğan'dan Mersin'deki terör saldırısı sonrası sert sözler: HDP'nin ve CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği grupların her terör saldırısında izi vardır
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Amerika'dan Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarır mı sanıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 14:51:10. #1.12#
SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement