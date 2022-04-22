Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, ABD'ye resmen iade edildi - Son Dakika
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Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, ABD'ye resmen iade edildi

22.04.2022 06:09
Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, ABD'ye resmen iade edildi

ABD'ye iadesi 29 Mart'ta onaylanan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, iadesi resmen gerçekleşti.

ABD'ye iadesi 29 Mart'ta onaylanan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, iadesi resmen gerçekleşti.

Hernandez, Polis Özel Kuvvetleri eşliğinde helikopterle başkent Tegucigalpa'nın güneyindeki Hernan Acosta Mejia Hava Üssü'nden alınarak, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) uçağıyla ABD'ye gönderildi.

ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kullanımıyla bağlantılı suçlardan yargılanması beklenen Hernandez'in, New York Güney Bölge Mahkemesi'nde yargılanacağı bildirildi.

Süreç

ABD Federal Savcılığı, Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.

Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 15 Şubat'ta, ABD Büyükelçiliğinin Hernandez'in tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirmişti.

Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplanmıştı.

ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu.

Elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik kontrolleri altında evden çıkartılan Hernandez, ifadesi alınmak üzere polis birimine götürülmüştü.

Honduras Yüksek Mahkemesi 29 Mart'ta, Hernandez'in iadesine ilişkin kararın, Yüksek Adalet Divanı Genel Kurulu'nda 15 hakim tarafından imzalanarak ABD'ye teslim edilmesine hükmettiğini açıklamıştı.

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez de ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada, Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Uyuşturucu, Honduras, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, ABD'ye resmen iade edildi - Son Dakika


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