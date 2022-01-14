Üye Girişi
Eski hükümlüler "Sürüyü yönet, hayatını yönelt" projesiyle kendi işini kurabilecek - Son Dakika

Eski hükümlüler "Sürüyü yönet, hayatını yönelt" projesiyle kendi işini kurabilecek

14.01.2022 14:06
Eski hükümlüler "Sürüyü yönet, hayatını yönelt" projesiyle kendi işini kurabilecek

Çankırı'da eski hükümlüler, "Sürüyü yönet, hayatını yönelt" projesi kapsamında düzenlenen meslek kursuyla kendi işlerinin sahibi olma imkanı bulacak.

Çankırı'da eski hükümlüler, "Sürüyü yönet, hayatını yönelt" projesi kapsamında düzenlenen meslek kursuyla kendi işlerinin sahibi olma imkanı bulacak.

Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında imzalanan "Sürüyü yönet, hayatını yönelt" projesi kapsamında sürü yönetim elemanı meslek kursu düzenlendi.

Kursu başarıyla tamamlayan 4 eski hükümlü, Çankırı Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Programda Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Kaya, hayata geçirilen proje ve denetimli serbestlik hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, ceza infaz sürecinde muhatapların tamamının toplum içindeki bireyler olduğunu söyledi.

İnfaz süreci sonrası vatandaşın topluma entegre edilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Ayaz, "Şu anda da denetimli serbestlik ve ilgili il müdürlüklerimizin iş birliği içinde atılmış olan adımın sertifika töreninde beraberiz. Emeklerinden, projenin buraya kadar gelmesinden dolayı başta başsavcımız ve mesai arkadaşları olmak üzere ilgili il müdürlerimiz ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, bir şekilde suça karışmış insanların topluma daha faydalı olabilmeleri için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getirdi.

Bireye ve topluma umut ve güvenin temel düsturları olduğuna işaret eden Ener, "Bu hususta yapılan çalışmalarla ilgili proje kapsamında bir ilki gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte valimizin, il müdürlerimizin destekleri, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüzün gayretleriyle çok daha güzel projelerde tekrar bir araya geleceğimizi ümit ediyorum. Kurs sürecini başarıyla bitiren arkadaşlarımızı da tebrik ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Projesi kabul edilen kursiyerlere asgari ücretin 15 katına kadar hibe verilebilecek

Sertifika almaya hak kazanan A.A. da her zaman hayvancılıkla uğraşmak istediğini, en kısa sürede projesini hazırlayarak sunacağını belirterek, sertifika kazanmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kendi işini kurma projeleri kabul edilen kursiyerlerin asgari ücretin 15 katına kadar hibe alabilecekleri öğrenildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz, Çankırı Cumhuriyet Savcısı Rahmi Erdinç, İl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Yelmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Alim Çaycı katıldı.

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Denetimli Serbestlik, Cumhuriyet, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski hükümlüler 'Sürüyü yönet, hayatını yönelt' projesiyle kendi işini kurabilecek - Son Dakika


Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu         
12:38
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar         
12:04
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26

Son Dakika Haberleri
14:06 Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu
14:04 Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!
13:50 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı
13:15 Evsahibinin baltayla kapılarını kırdığı Suriyeli aile: Suriye'de savaştayız sandık!
13:02 Konya'da aynı aileden 7 kişi katledilmişti! Aileden tek sağ kalan kişi sanığa bağırdı: İlişkinizi biliyoruz!
12:46 Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı
12:39 Haritanın her yerinde kadın cinayetleri! Bu kez Bursa! Karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı
12:36 Cübbeli Ahmet Hoca: Yurtlar sübyancılık, ırz düşmanlığı var mı diye denetlenmeli!
12:27 Kira zammı tartışmasında kapıları baltayla kırılan kiracılar o anları anlattı: Suriye'de savaştayım sandım, bizi öldürebilirdi
12:16 Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 14:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: Eski hükümlüler "Sürüyü yönet, hayatını yönelt" projesiyle kendi işini kurabilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement