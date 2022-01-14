Eski hükümlüler "Sürüyü yönet, hayatını yönelt" projesiyle kendi işini kurabilecek - Son Dakika

Çankırı'da eski hükümlüler, "Sürüyü yönet, hayatını yönelt" projesi kapsamında düzenlenen meslek kursuyla kendi işlerinin sahibi olma imkanı bulacak.

Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında imzalanan "Sürüyü yönet, hayatını yönelt" projesi kapsamında sürü yönetim elemanı meslek kursu düzenlendi.

Kursu başarıyla tamamlayan 4 eski hükümlü, Çankırı Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Programda Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Kaya, hayata geçirilen proje ve denetimli serbestlik hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, ceza infaz sürecinde muhatapların tamamının toplum içindeki bireyler olduğunu söyledi.

İnfaz süreci sonrası vatandaşın topluma entegre edilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Ayaz, "Şu anda da denetimli serbestlik ve ilgili il müdürlüklerimizin iş birliği içinde atılmış olan adımın sertifika töreninde beraberiz. Emeklerinden, projenin buraya kadar gelmesinden dolayı başta başsavcımız ve mesai arkadaşları olmak üzere ilgili il müdürlerimiz ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, bir şekilde suça karışmış insanların topluma daha faydalı olabilmeleri için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getirdi.

Bireye ve topluma umut ve güvenin temel düsturları olduğuna işaret eden Ener, "Bu hususta yapılan çalışmalarla ilgili proje kapsamında bir ilki gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte valimizin, il müdürlerimizin destekleri, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüzün gayretleriyle çok daha güzel projelerde tekrar bir araya geleceğimizi ümit ediyorum. Kurs sürecini başarıyla bitiren arkadaşlarımızı da tebrik ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Projesi kabul edilen kursiyerlere asgari ücretin 15 katına kadar hibe verilebilecek

Sertifika almaya hak kazanan A.A. da her zaman hayvancılıkla uğraşmak istediğini, en kısa sürede projesini hazırlayarak sunacağını belirterek, sertifika kazanmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kendi işini kurma projeleri kabul edilen kursiyerlerin asgari ücretin 15 katına kadar hibe alabilecekleri öğrenildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz, Çankırı Cumhuriyet Savcısı Rahmi Erdinç, İl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Yelmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Alim Çaycı katıldı.