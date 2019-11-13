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Eski İngiliz ajanının cenazesi Londra'ya gönderildi

6 saat önce

Karaköy'de ölü bulunan Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi ilk raporun tamamlanmasının ardından İngiltere'ye gönderildi.

Eski İngiliz ajanının cenazesi Londra'ya gönderildi, System.String[]

Karaköy'de ölü bulunan Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi ilk raporun tamamlanmasının ardından İngiltere'ye gönderildi.


Önceki gün Beyoğlu Karaköy'de ofisinin bulunduğu sokakta cansız bedeni bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişkin ilk raporun tamamlanmasının ardından eski ajanın cenazesi ülkesine gönderildi. Adli Tıp'taki işlemlerin ardından havalimanına getirilen cenaze, Türk Hava Yolları'na ait uçakla akşam saat 21.00'de Londra'ya gönderildi.


Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ilk raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedilmişti. - İSTANBUL

Karaköy, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
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