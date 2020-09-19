Eski İngiliz diplomat, Çinli casuslara bilgi satma şüphesiyle soruşturuluyor - Son Dakika
BBC

Eski İngiliz diplomat, Çinli casuslara bilgi satma şüphesiyle soruşturuluyor

İngiliz hükümeti yetkilileri, eski bir İngiliz diplomatın, Çinli casuslara bilgi sattığı iddiasıyla soruşturma geçirdiğini söyledi.

Eski İngiliz diplomat, Çinli casuslara bilgi satma şüphesiyle soruşturuluyor, System.String[]

İngiliz hükümeti yetkilileri, eski bir İngiliz diplomatın, Çinli casuslara bilgi sattığı iddiasıyla soruşturma geçirdiğini söyledi.

AB- Asya Merkezi adlı bir düşünce kuruluşunu yöneten Fraser Cameron'ın, AB hakkındaki hassas bilgileri, Brüksel'de gazetecilik yaptıklarını söyleyen iki Çinli casusa aktardığından şüpheleniliyor.

Cameron'ın bilgileri, binlerce euroluk ödeme karşılında verdiği iddia ediliyor.

Ancak Cameron, Times'a yaptığı açıklamada iddiaların "gülünç" olduğunu savundu.

Daha önce İngiliz Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonun'da çalışan eski diplomat, herhangi bir "gizli bilgiye erişimi olmadığını" savundu.

Cameron, Politico dergisine yaptığı açıklamada da iddiaların "temelsiz olduğunu" ve AB-Asya Merkezi'ndeki görevi itibariyle "birçok Çinli kontağı buluduğunu" ve "bunların bazılarınının başka fonksiyonları da olabileceğini" belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir bürokrat ise, BBC'ye yaptığı açıklamada, soruşturmanın İngiliz ve Belçika istihbaratı tarafından uzun süredir sürdürüldüğünü ve son aylarda yeni bilgilere ulaşıldığını söyledi.

Söz konusu bürokrat ayrıca, bunun İngiliz istihbaratının, Avrupalı ortaklarıyla ne kadar yakın çalıştığına yönelik, harika bir örnek olduğunu vurguladı.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Çinliler'in Avrupa'daki gizli istihbarat toplama faaliyetlerinin boyutları konusundaki kaygıların giderek büyüdüğünü söylüyor. Gardner'a göre buna AB ve İngiltere arasındaki Brexit müzakereleri konusundaki hassas bilgilerin de bulunduğunu vurguluyor.

Financial Times'ın haberine göre de Belçika istihbaratı, Cameron'ın iddia edilen faaliyetlerinin Brüksel'deki Avrupa kurumlarına karşı "açık bir tehdit oluşturduğunu" söylüyor.

Soruşturmanın, Belçikalı federal savcılar tarafından yürütüldüğü bildiriliyor.

Avrupa Birliği, Diplomat, Brüksel, Times, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 18:07

Son Dakika Dünya Eski İngiliz diplomat, Çinli casuslara bilgi satma şüphesiyle soruşturuluyor - Son Dakika Dünya

BBC
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