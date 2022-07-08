Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi vuran silah sosyal medyaya damga vurdu!

Ülkemiz dahil tüm dünyada suikast olayları yaşanmaya devam ediyor. Özellikle devlet görevlileri hedefte yer alırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinde yapmış olduğu konuşma sırasında suikaste uğradı. Göğsünden vurulan Abe zaman kaybetmeden hastaneye kaldırılsa da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Shinzo Abe, tamamen el yapımı bir silahla vuruldu

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi öldüren Tetsuya Yamagami gözaltına alınırken, kullandığı silah da sosyal medyaya damga vurdu. Tamamen el yapımı olan ve ilkel yöntemlerle geliştirilen cinayet silahı, etki konusunda ise normal silahları aratmıyor diyebiliriz.

Saldırgan Tetsuya Yamagami'nin söz konusu silahı kullanmasının en büyük nedenlerinden birisi de ülkede silah satışının ciddi kısıtlamalara ve yasaklara tabii olması. GZT'nin haberine göre bu silah, 20 metre etkili menzile sahip.

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İki borudan tekli atışlar yapabilen silahın kurşunları da endüstriyel değil, ev yapımı. Çıkan duman barutlu olduğunun en büyük göstergesi. Kabza ve tetik ahşaptan yapılmış ve kullanılan borular da silahı bir nebze olsun kısaltmak için kesilmiş. Bunun dışında silahın bir arada sağlam bir şekilde durabilmesi için siyah elektrik bandıyla sabitlendiğini de belirtelim. Son olarak silahın ateşleme sistemi ise kabloyla tetikleniyor.

Görünüşüne baktığımızda ise standart silahlara benzer bir yapıda, ancak ilkel yöntemlerle elde yapıldığını da hızlı bir şekilde belli ediyor. Ancak buna rağmen Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi göğsünden vurarak öldürmeye yettiğini görüyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Shinzo Abe suikastiyle ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!