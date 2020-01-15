Eski Kanada Başbakanı Harper: "Orta Doğu'da barış için İran'da rejim değişmeli" - Son Dakika
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Eski Kanada Başbakanı Harper: "Orta Doğu'da barış için İran'da rejim değişmeli"

56 dakika önce

Eski Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, Orta Doğu'daki sorunların barışla çözülmesinin, İran'daki rejimin değişmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Eski Kanada Başbakanı Harper:

Eski Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, Orta Doğu'daki sorunların barışla çözülmesinin, İran'daki rejimin değişmesine bağlı olduğunu ifade etti.


Yeni Delhi'deki küresel zorluklarla ilgili uluslararası bir konferansta konuşan Harper, İran'ın kasıtlı olarak sivil bir uçağı düşüreceğine inanmadığını ancak bunun olabileceğini bildiği halde, normal sivil hava trafiğine izin verdiğini kaydetti. Harper, "Bu size rejimin doğası ve öncelikleri hakkında bir şeyler söylüyor." dedi.


Stephen Joseph Harper, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'da barışı göreceksek İran'da bir değişiklik görmemiz gerek. Bölgede giderek artan sayıda devlet görüyorum. Sünni Arap monarşilerinde, giderek daha fazla birlikte çalışma, ortak bir gelecek ve ortak çıkarlar için birliktelikler var. Ancak sadece tek bir devlet, dini fanatizme, Yahudi karşıtlığına ve bölgesel emperyalizme dayanıyor. Ukrayna uçağının düşürülmesinin ardından İran'daki protestoların ülkeyi daha iyi bir yörüngeye oturtabileceğini umuyorum. Bence bu Orta Doğu'daki sorunların çözümü için temel oluşturabilir. Bunları kesinlikle öyle bir gecede bulup söylemiyorum, ancak İran'ın doğasında bir değişiklik olmadan Orta Doğu'nun kargaşadan kurtulamayacağını düşünüyorum. Orta Doğu'da barışın sağlanması için İran'da rejim değişmeli."

Muhafazakar Parti Lideri olarak 2006-2015 yılları arasında Kanada'nın 22. başbakanı olarak görev yapan Stephen Joseph Harper, Justin Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti'nin 2015 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesinin ardından parti liderliğinden istifa edip siyasetten ayrılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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