Eski Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont, İtalya'da gözaltına alındı - Son Dakika

İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından hakkında arama ve yakalama emri bulunan, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'un bir toplantıya katılmak için gittiği İtalya'nın Sardunya Adası'nda gözaltına alındığı bildirildi.

İspanyol basınının, Yüksek Mahkeme kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Sardunya'da bağımsızlık yanlısı bir siyasi partinin bazı belediye başkanları ve üyeleriyle toplantı yapmak için bu adaya gittiği belirtilen Puigdemont'un, hakkındaki arama ve tutuklama kararından dolayı İtalyan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

AP, İspanya'daki yargı sürecinden kaçarak Belçika'da yaşayan Puigdemont ve diğer iki Katalan AP milletvekilinin dokunulmazlığını geçtiğimiz mart ayında kaldırmıştı.

Avrupa Genel Mahkemesi de Puigdemont'un yaptığı itiraz sonuçlanana kadar dokunulmazlığın kaldırılmasının devam edeceği yönünde karar almıştı.

Bu gelişmeler üzerine İspanya'daki Yüksek Mahkeme, önceden sadece ulusal boyutta olan Puigdemont hakkındaki arama ve tutuklama kararını uluslararası düzeye çıkarmıştı.

Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 28 Ekim 2017'de Katalonya özerk parlamentosunda ilan edilen tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Belçika'ya kaçan eski Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont, 2019 yılında AP milletvekili seçilmişti.

Belçika mahkemesi, İspanya'nın Puigdemont'un iadesiyle ilgili talebi reddetmişti.