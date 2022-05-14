Eski Lübnan Başbakanı Sinyora'dan Sünnilere seçimleri boykot etmeyin çağrısı (1) - Son Dakika
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Eski Lübnan Başbakanı Sinyora'dan Sünnilere seçimleri boykot etmeyin çağrısı (1)

14.05.2022 11:48

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora'nın ofisinden detaylar Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora ile röportaj BEYRUT (AA) İDRİS OKUDUCU - Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, ülkede yarın yapılacak genel seçimlerde Sünnilerin sandıklara gitmesi gerektiğini, boykotun kimsenin...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora'nın ofisinden detaylar

Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora ile röportaj BEYRUT (AA) İDRİS OKUDUCU - Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, ülkede yarın yapılacak genel seçimlerde Sünnilerin sandıklara gitmesi gerektiğini, boykotun kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini söyledi.

Lübnan'ın 2005-2009 yılları arasında Başbakanlığını yürüten Sinyora, AA muhabirine başkent Beyrut'taki ofisinde yarın düzenlenecek genel seçimler ve olası ihtilamlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Eski Lübnan Başbakanı Sinyora'dan Sünnilere seçimleri boykot etmeyin çağrısı (1)
Eski Lübnan Başbakanı Sinyora'dan Sünnilere seçimleri boykot etmeyin çağrısı (1)
Eski Lübnan Başbakanı Sinyora'dan Sünnilere seçimleri boykot etmeyin çağrısı (1)
Eski Lübnan Başbakanı Sinyora'dan Sünnilere seçimleri boykot etmeyin çağrısı (1)

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Fuad Sinyora, Röportaj, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Lübnan Başbakanı Sinyora'dan Sünnilere seçimleri boykot etmeyin çağrısı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Lübnan Başbakanı Sinyora'dan Sünnilere seçimleri boykot etmeyin çağrısı (1) - Son Dakika
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