Eski masalları dijital ortama taşıdılar - Son Dakika

Eski masalları dijital ortama taşıdılar

29.04.2021 10:56

Eski masalları dijital ortama taşıdılar 'Öğretmenlerin dilinden öğrencilerin paletinden Anadolu Masalları' Sakarya'da hayat buldu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öğretmenlerin dilinden öğrencilerin paletinden Anadolu Masalları' adlı proje Sakarya'nın Karasu ilçesinde hayat buldu.

Eski masalları dijital ortama taşıdılar

'Öğretmenlerin dilinden öğrencilerin paletinden Anadolu Masalları' Sakarya'da hayat buldu

SAKARYA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öğretmenlerin dilinden öğrencilerin paletinden Anadolu Masalları' adlı proje Sakarya'nın Karasu ilçesinde hayat buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öğretmenlerin dilinden öğrencilerin paletinden Anadolu Masalları' adlı proje kapsamında 15 eğitimci tarafından okunan masal ve 2 eğitimcinin özgün bestelerinin de yer aldığı şarkılar, öğrencilerle buluşacak. İlçe genelinde öğrencilerin büyük beğenisini alan proje, 'Bir varmış, hep varmış' sloganıyla Karasu'da kurulan masal sahnesinde eğitimcilerin anlatımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı ve internet kanalı üzerinden öğrencilere sunulacak.

Bir farklılık oluşturulması anlamında bir çalışmayı Karasu olarak planladık

Projenin amacına değinen Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, "Çocuklarımızın zihin dünyalarını güçlendirmek, hayal kurma kabiliyetlerini geliştirmek maksadıyla aynı zamanda çok büyük bir medeniyet birikimi olan masallarımızın çocuklarımıza aktarılarak bir farklılık oluşturulması anlamında bir çalışmayı Karasu olarak planladık. Ortaya çok güzel bir sonuç çıktı. Video çekimlerimizi tamamladık. Artık finale geldik. Finalde yavrularımıza her akşam videoları yayına vererek çocuklarımızın medeniyet birikimimiz olan masallarımız konusunda bir tecrübe kazanmaları, birikim elde etmeleri yönünde güzel bir çalışma ortaya koyduk. Bu masallarda bakanlığımızın 80 masalı var. Masallarımız akademisyenlerimiz tarafından çocuklarımıza göre uyarlanmış" dedi.

Beş tane masalımızı işaret diliyle hazırladık

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatma Betül Gökhan, "Anlatılan 15 masalımız var. Bunun dışında müzik öğretmenlerimizin desteğiyle de öğretmenlerimiz tarafından yazılıp bestelenen kendimize ait masal müziğimiz var. Normalde Anadolu Masalları'nda kullanılan müzik var. Ancak biz biraz daha özgün olsun istedik. Anlatılan masallarımız, işitme engelli öğrencilerimiz için de hitap edebilsin diye beş tane masalımızı işaret diliyle hazırladık. Bugün tanıtım videosunu yayınlayacağız. Ardından her gün birer tane olmak üzere masallarımız, sosyal medya hesabımızda öğrencilerimizle buluşacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu çalışmalarda desteğini bize esirgemeyen Müdürümüz Çetin Turhan'a da saygılarımı sunuyorum" sözlerine yer verdi" diye konuştu.

Tandır başlarında dinlemiş olduğumuz masalları, dijital ortamlara taşımak istedik

Eski zamanlarda okunan masalları dijital ortama taşıdıklarını belirten eğitimci Aysun Kayır ise, "Geçmişte soba, tandır başlarında dinlemiş olduğumuz masalları, çağa ayak uydurarak dijital ortamlara taşımak istedik" şeklinde konuştu.

Eski masalları dijital ortama taşıdılar
Eski masalları dijital ortama taşıdılar
Eski masalları dijital ortama taşıdılar
Eski masalları dijital ortama taşıdılar

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski masalları dijital ortama taşıdılar - Son Dakika


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