Eski MHP milletvekili Çakar, Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'i "ahlaksız" olmakla suçladı: O kıyafet suç - Son Dakika
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Eski MHP milletvekili Çakar, Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'i "ahlaksız" olmakla suçladı: O kıyafet suç

12.05.2022 10:09

Gülşen ve Hande Yener'in ardından bu kez de oyuncu Melis Sezen kıyafeti nedeniyle eleştirilerin odağına oturtuldu. Eski MHP Milletvekili ve TBMM eski idare amiri Ahmet Çakar, "Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç" dedi.

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef aldı.

Eski MHP milletvekili, Melis Sezen'in kıyafetini 'suç' olarak niteledi

Akit TV'de yayınlanan programa katılan Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, bu ahlaksızlığın daniskasıdır." ifadesini kullandı.

OYUNCU HAZAL KAYA'DAN TEPKİ

Kendisi gibi oyuncu Melis Sezen'in hedef alınmasına tepki gösteren Hazal Kaya asıl suçlu sizsiniz diyerek şu ifadeleri kullandı:

Eski MHP milletvekili, Melis Sezen'in kıyafetini 'suç' olarak niteledi

"Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…"

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Altın Kelebek Ödülleri, Melis Sezen, Ahmet Çakar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski MHP milletvekili Çakar, Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'i 'ahlaksız' olmakla suçladı: O kıyafet suç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski MHP milletvekili Çakar, Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'i "ahlaksız" olmakla suçladı: O kıyafet suç - Son Dakika
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