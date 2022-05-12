Eski MHP milletvekili Çakar, Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'i "ahlaksız" olmakla suçladı: O kıyafet suç - Son Dakika

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef aldı.

Akit TV'de yayınlanan programa katılan Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, bu ahlaksızlığın daniskasıdır." ifadesini kullandı.

OYUNCU HAZAL KAYA'DAN TEPKİ

Kendisi gibi oyuncu Melis Sezen'in hedef alınmasına tepki gösteren Hazal Kaya asıl suçlu sizsiniz diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…"