Eski milletvekili İnci'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.
Testin sonucunun pozitif çıktığını aktaran İnci, "Şu an hastanede tedavi sürecimiz devam etmektedir. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
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