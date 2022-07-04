Eski patrona şaşırtan tuzak; hamile eşini yanına alan adam her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski patrona şaşırtan tuzak; hamile eşini yanına alan adam her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı

04.07.2022 15:24

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde istifa ettiği işine geri dönme talebi kabul edilmeyen çalışan, hamile eşiyle birlikte eski patronuna tuzak kurdu. 2,5 ay boyunca her sabah dinlenme bahanesiyle geldiği iş yerinden boş valiz ve çantaları kıyafetlerle doldurarak çıkan şüpheli, 200 bin TL değerindeki markalı ürünleri yarı fiyatına satmaya çalışınca yakalandı.

Akıl almaz hırsızlık olayı, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde kıyafet satan bir işletmede daha önce 3 sene boyunca çalışan Mert A. (23), daha iyi bir teklif gelince görevinden ayrıldı. İşsiz kalmasının ardından yaklaşık 2,5 ay önce yeniden eski patronu Hasan Manas'ın kapısını çalan Mert A., eski patronundan kendisini yeniden işe almasını istedi. Manas, eleman ihtiyacı olmadığını söyleyerek eski çalışanının talebini geri çevirdi

Eski patrona akıl almaz tuzak; Her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı

AKIL ALMAZ PLANINI DEVREYE SOKTU

Kendi isteğiyle ayrıldığı işine geri dönemeyince evine dönen Mert A., ertesi günün sabahı dini nikahlı hamile eşi Meryem K. (20) ve elindeki büyük bir valiz ve el çantasıyla birlikte tekrar eski iş yerine geldi. "Ev taşıyoruz, eşim hamile bir müddet burada dinleyebilir miyiz" yalanıyla eski patronu Hasan Manas'ın güvenini kazanan Mert A. ve hamile eşi, 1 saat içeride dinlendikten sonra ellerinde taşıdıkları valizle birlikte mağazadan ayrıldı. 2,5 ay boyunca dinlenme bahanesiyle her mesai sabahı valizle mağazaya gelen çift, tenha noktalardaki elbiseleri valiz ve el çantasına doldurarak yaklaşık 200 bin TL'lik kıyafet çaldı.

Eski patrona akıl almaz tuzak; Her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı

SOYULDUĞUNU BAŞKASINDAN ÖĞRENDİ

Profesyonel oyunculara taş çıkartan bir performansla soygunlarını sürdüren çiftin eski patrona kurduğu tuzak, çalıntı kıyafetlerin piyasada yarı fiyatına satıldığının fark edilmesiyle bozuldu. Eski işyerinden çaldığı markalı kıyafetleri yarı fiyatına satan Mert A.'yı fark eden bir esnaf, bu markanın Denizli'deki satış noktası olan Hasan Manas'ı uyardı. Aldığı ihbar üzerine büyük bir şok geçiren Manas, kontrol ettiğinde 200 bin TL değerindeki kıyafetlerin yerine olmadığını anladı. Manas'ın şikayeti üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipleri, şüpheli çifti gözaltına aldı. Suçunu itiraf etmek zorunda kalan Mert A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, dini nikahlı hamile eşi ise adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski patrona akıl almaz tuzak; Her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı

"HİÇ ŞÜPHELENMEDİM"

İşletme sahibi Hasan Manas, durumun çok utanç verici olduğunu ve şüphelilerin çok samimi davrandığını belirterek, "Valla çok şaşırtıcı bir olay. Yaklaşık 2.5 yıl bizle beraber çalıştı. Diğer ekibimle de baya bir samimiler. Eşiyle beraber 2.5 ay kadar her gün sabahları valizlerle gelip, 'ben ev taşıyorum, diye bahane uydurdu. Dükkan açarken diğer elemanlarımızın meşguliyetinden yaralanarak arka tarafa gidip, bu valizleri doldurup karısı ile beraber çaktırmadan yaklaşık 200 bin TL civarında malımızı almışlar. Bu malları başka tekstil mağazalarına yarı fiyatına satarak bizi zarara uğrattılar ve sonuçta bulundu. Bir firma aradı bizi, 'Senin ürünler burada çok ucuza satılıyor' diye. Biz gittiğimizde şok olduk. Hemen emniyet birimleri aradık zaten. Hiç fark etmedik çünkü çok samimi davranıyor. Ev taşıyoruz bahanesiyle boş valizlere hırsızlık, çok utanç verici. Yakalandıktan sonra da tutuklandı ve şuanda cezaevinde" dedi.

YORUMLAR
500
Eski patrona akıl almaz tuzak: Boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı Eski patrona akıl almaz tuzak: Boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı Pamukkale Belediyesporlu Beytullah Sarı, Kırkpınar'dan altın madalyayla döndü Pamukkale Belediyesporlu Beytullah Sarı, Kırkpınar'dan altın madalyayla döndü
Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski patrona şaşırtan tuzak; hamile eşini yanına alan adam her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:48:01. #1.11#
SON DAKİKA: Eski patrona şaşırtan tuzak; hamile eşini yanına alan adam her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement