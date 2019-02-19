Eski Sason İlçe Jandarma Komutanının Yargılandığı Fetö Davası

Ağrı
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen eski Sason
İlçe Jandarma
Komutanı binbaşı Zafer Kaya
'nın tahliye edilmesi kararlaştırıldı.
Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Zafer Kaya ve avukatı Ali Artuk
katıldı.
Kaya, savunmasında, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Sanık Kaya, itirafçı, tanık ve bilirkişi raporlarının dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Sanık avukatı Artuk ise ifadeler ve bilirkişi raporlarında müvekkilinin adının geçmediğini belirtti. Avukat, Kaya'nın tahliye edilmesini ve hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyduğu ve haftada bir gün polis merkezine giderek imza atmasına karar verdiği Kaya'nın tahliyesine hükmetti.
Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zafer Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olduğu" belirtilerek, bu suçtan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.