Son Dakika Haberleri: Eski Sason İlçe Jandarma Komutanının Yargılandığı Fetö Davası

Eski Sason İlçe Jandarma Komutanının Yargılandığı Fetö Davası

1 saat önce

Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen eski Sason İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Zafer Kaya'nın tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Eski Sason İlçe Jandarma Komutanının Yargılandığı Fetö Davası, System.String[]
Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen eski Sason İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Zafer Kaya'nın tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Zafer Kaya ve avukatı Ali Artuk katıldı.


Kaya, savunmasında, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Sanık Kaya, itirafçı, tanık ve bilirkişi raporlarının dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Artuk ise ifadeler ve bilirkişi raporlarında müvekkilinin adının geçmediğini belirtti. Avukat, Kaya'nın tahliye edilmesini ve hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyduğu ve haftada bir gün polis merkezine giderek imza atmasına karar verdiği Kaya'nın tahliyesine hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zafer Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olduğu" belirtilerek, bu suçtan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:11 Kaynak: AA

Ağrı, Jandarma, Sason, Güncel
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