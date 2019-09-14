Son Dakika Haberleri: Eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'de gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'de gözaltına alındı

59 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 15'i tutuklu, 16'sı firari 89 sanığın yargılandığı davada, adli kontrol şartıyla...

Eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'de gözaltına alındı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 15'i tutuklu, 16'sı firari 89 sanığın yargılandığı davada, adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski savcı Gültekin Avcı, yeniden gözaltına alındı.

Avcı'nın tahliye olmasının ardından itiraz üzerine, hakkında yakalama emri çıkartıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Avcı'nın, Karabağlar ilçesinde bir akrabasının evinde olduğunu tespit etti.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, Avcı'yı gözaltına aldı.

Süreç

"Selam Tevhid'de kumpas" davası kapsamında tutuklu yargılanan Avcı, 9 Haziran 2016 yılında tahliye edilmişti. FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1 Ağustos 2016'da hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 26 Ağustos 2016'da İzmir'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan eski savcı Gültekin Avcı hakkında yeni bir iddianame hazırlanmıştı. İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasının, Avcı'nın tutuksuz yargılandığı "Selam Tevhid" dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.

Dün yapılan duruşmada, aralarında Gültekin Avcı'nın da bulunduğu 3 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Gültekin Avcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bin 300 hakim ve savcı adayı alınacak
İzmirli kızları döven polis, bağış yapmayı reddedip sanık oldu SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti Trump resmen açıkladı: Usame Bin Ladin'in oğlu öldürüldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:41:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'de gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]