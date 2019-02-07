Son Dakika Haberleri: Eski Sevgilisiyle Tartışan Genç Kadın, Kendini Bıçakladı (2)

Eski Sevgilisiyle Tartışan Genç Kadın, Kendini Bıçakladı (2)

12 dakika önce

SAĞLIK DURUMU İYİBursa'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Timuçin A. (45) ile aralarında çıkan tartışma sırasında sinir krizi geçiren ve kendisini bıçaklayan Bircan C.'nin (20), karnındaki bıçak çıkarılarak, yoğun bakıma alındı.

Eski Sevgilisiyle Tartışan Genç Kadın, Kendini Bıçakladı (2), System.String[]
SAĞLIK DURUMU İYİ

Bursa'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Timuçin A. (45) ile aralarında çıkan tartışma sırasında sinir krizi geçiren ve kendisini bıçaklayan Bircan C.'nin (20), karnındaki bıçak çıkarılarak, yoğun bakıma alındı. Buradaki tedavisinin ardından acil serviste gözlem altına alınan Bircan C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Timuçin A. ise Görükle Polis Merkezi'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Semih ŞAHİN/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:24 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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