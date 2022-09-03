Eski Sovyetler Birliği'nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski Sovyetler Birliği'nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı

03.09.2022 15:28
Eski Sovyetler Birliği'nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı

Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, başkent Moskova'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, başkent Moskova'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sendikalar Evi'nde düzenlenen törende, Gorbaçov'un tabutu başında eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, siyasetçiler, büyükelçiler ve sanatçılar saygı duruşunda bulundu. Gorbaçov'un ailesinin ve yakınlarının yer aldığı cenaze töreni, halka da açıldı.

Devlet destekli cenaze töreninde, Gorbaçov'un tabutun başında asker bekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, çalışma grafiği nedeniyle cenaze törenine katılamayacağı duyurulmuş, Putin, perşembe günü Kaliningrad seyahati öncesinde Gorbaçov'un tabutu başında saygı duruşunda bulunmuştu.

Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, cenaze törenine çelenk gönderdi.

Törenin ardından, Gorbaçov'un naaşı, defnedilmek üzere Moskova'daki Novodeviçye Mezarlığı'na götürüldü.

Eski Sovyet lideri ağır ve uzun bir hastalık sürecinden sonra 30 Ağustos'ta Moskova'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

1985'ten 1991'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin genel sekreterliğini yürüten Gorbaçov, perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla Soğuk Savaşı bitirmiş fakat reformlar sonucu partisinin ülkedeki siyasi üstünlüğü de sona ermişti.

1990'da yapılan devlet başkanlığı reformunun ardından SSCB Devlet Başkanı seçilen Gorbaçov, 1990'dan 1991'e kadar bu görevi yürütmüştü.

Gorbaçov'un 25 Aralık 1991'de görevi bırakmasıyla SSCB resmen dağılmıştı.

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Kaynak: AA

Mihail Gorbaçov, Moskova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Sovyetler Birliği'nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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