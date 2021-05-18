Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf - Son Dakika

Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf

18.05.2021 23:55
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf, System.String[]

Masumiyet dizisinde 'İlker Ilgaz' karakterini canlandıran ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Serkay Tütüncü, yıllar önce katıldığı ve bu sayede tanındığı Survivor yarışmasıyla ilgili sorulara verdiği cevaplarla Acun Ilıcalı'yı kızdıracak. Tütüncü, Survivor'a gitmeden önce de gittikten sonra da yarışmayı izlemediğini ifade etti.

Serkay Tütüncü, Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan gibi isimlerle rol aldığı "Masumiyet" dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2016 yılında Survivor'a katılan ve Avatar lakaplı Atakan Arslan ile finalde boy göstermişti.

DİZİ SETLERİNE TRANSFER OLDU

Yarışmanın ardından çocukluk hayali olan oyunculuk için eğitimler almaya başlayan Serkay Tütüncü, dizi setlerine transfer oldu. İlk dizisi "İnsanlık Suçu" ile sektöre adım atan Tütüncü, "Afili Aşk" ve "Bay Yanlış" gibi romantik komedilerde rol alarak performansıyla adından söz ettirdi.

"GİTMEDEN ÖNCE DE GİTTİKTEN SONRA DA İZLEMEDİM"

Masumiyet dizisinde başrol oynayan Serkay Tütüncü, birkaç gün önce set arasında konuştu. Muhabirlerle sohbet eden Tütüncü, yıllar önce adını duyurduğu Survivor ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla o günleri unutmak istediğini belirtti. Genç oyuncu, muhabirlerin "Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?" sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" şeklinde yanıt verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf

"İHTİMALİ BİLE YOK"

Survivor 2020 finalisti Serkay Tütüncü, "Survivor All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?" sorusuna ise "İhtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek Acun Ilıcalı ekibini kızdıracak yanıtlar verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf

"ALDATILMIŞ OLABİLİRİM"

Geçtiğimiz aylarda da rol arkadaşı İlayda Alişan ile birlikte, sevenlerinden gelen sorularını yanıtlayan Tütüncü'nün aldatılma ile ilgili cevabı çok konuşulmuştu. Muhabirlerin "Diziniz aldatılma üzerine, siz hiç aldatıldınız mı?" sorusuna yanıt veren Serkay Tütüncü, İlişkilerimde özensiz olduğum durumlar oldu. Aldatılmış olabilirim. Aldatılmışsam da sorun değil yani yanıtını vererek hayranlarını şaşırtmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf

Acun Ilıcalı, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı Nehir kenarında uyuşturucu içip komaya girdiler: 1 ölü Nehir kenarında uyuşturucu içip komaya girdiler: 1 ölü Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılacağı muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılacağı muhtemel rakipleri belli oldu         
23:55
Sergen Yalçın'ın takımdaki geleceği belli oldu! Başkan taraftara seslenip, 'rahat olun' dedi Sergen Yalçın'ın takımdaki geleceği belli oldu! Başkan taraftara seslenip, 'rahat olun' dedi         
23:32
9 milyar dolarlık dev satın almada son pürüzler kaldı 9 milyar dolarlık dev satın almada son pürüzler kaldı         
23:21
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi         
23:07
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri         
22:17
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu         
20:13
Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor         
19:02
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı         
17:26
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 00:04:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement