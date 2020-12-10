Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Tuğgeneral Muzaffer Sözmez'e 9 yıl hapis cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'ankesör' soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefondan ardışık görüşme yaptığı tespit edilen eski Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Muzaffer Sönmez hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi' olduğu suçlamasıyla dava açıldı. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Sönmez ile avukatı katıldı. Sönmez savunmasında örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi. Telefon görüşmelerinin örgütsel görüşmeler olmadığını savunan Sözmez, beraatini talep etti. Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Sözmez'i 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kararla birlikte Sönmez'in tutuklanmasına da karar verdi.