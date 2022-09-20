Tunus'ta eski Başbakan Ali el-Ureyd, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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Tunus'ta eski Başbakan Ali el-Ureyd, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

20.09.2022 14:27
Tunus'ta eski Başbakan Ali el-Ureyd, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Eski Tunus Başbakanı Ali el-Ureyd, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Eski Tunus Başbakanı Ali el-Ureyd, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ülkede feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd'in savunma heyetinden Semir Dilu, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ifadeye çağrılan Ureyd'in savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

Verilen kararın "üzücü" olduğunu dile getiren Dilu, "15 saatlik sürecin ardından yaşananların bir saçmalık ve skandal olduğunu" ifade etti.

Nahda Hareketi ise yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma koşullarına tepki gösterdi.

Yapılanın, "Uydurma davalarda ve kötü niyetli suçlamalarla bir tür işkence ve suistimal" olduğu iddia edilen açıklamada, ayrıca bu süreçte insan haklarının da ihlal edildiği savunuldu.

Nahda Hareketi lideri Gannuşi ile Ureyd, 19 Eylül Pazartesi günü ifade için Terörle Mücadele Şubesi'ne çağrılmıştı.

Nahda Hareketinde başkan yardımcılığı görevini yürüten Ureyd; Aralık 2011-Mart 2013 tarihlerinde İçişleri Bakanı, Mart 2013- Ocak 2014 tarihlerinde de Cumhuriyet İçin Kongre Partisi ve Özgürlükler Bloku içinde yer alan üçlü koalisyonda Başbakan olarak görev yapmıştı.

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Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

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