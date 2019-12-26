Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un tutukluluğuna itiraz reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un tutukluluğuna itiraz reddedildi - Son Dakika

Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un tutukluluğuna itiraz reddedildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi.

Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un tutukluluğuna itiraz reddedildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi.

İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Oğuz'un avukatının müvekkili hakkındaki tutuklama kararına ilişkin yaptığı itirazı inceledi.

Hakimlik, tutuklama sebeplerinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

İbrahim Burak Oğuz, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı
Torununu kanserden kaybeden avukat Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran sanık hakim karşısında 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:31 Trafik kazasında ölen hentbolcunun adı okulunda yaşatılıyor - Son Dakika
17:31 Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası-2 - Son Dakika
17:30 Mahallede trafo için ağaç kesileceği iddiasıyla eylem - Son Dakika
17:30 5 kişinin ölümüne neden olan havuz olayında 15 yıl hapis istemi - Son Dakika
17:30 TMO depoları, kapalı pazaryeri olacak - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 17:32:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un tutukluluğuna itiraz reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]