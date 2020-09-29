Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor - Son Dakika

Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor

MANİSA Atlı Spor Kulübü'nün tesisinde bakımı üstlenilen, çeşitli nedenlerle yarış hayatına devam edemeyen Arap atları, çocuklara verilen binicilik derslerinde görev yapıyor.

Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor, System.String[]

MANİSA Atlı Spor Kulübü'nün tesisinde bakımı üstlenilen, çeşitli nedenlerle yarış hayatına devam edemeyen Arap atları, çocuklara verilen binicilik derslerinde görev yapıyor. 1,5 aylık aralıklarla İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'ne götürülen atlar burada hem antrenman yapıyor hem serinliyor.

Çeşitli nedenlerle yarış hayatına devam edemeyen Arap atları, Manisa Atlı Spor Kulübü'nde, çocuklara verilen binicilik derslerinde kullanılıyor. Binicilik derslerinde görev alan 20 at, formdan düşmemeleri için her gün çalıştırılıyor. 1,5 ay aralıklarla kulübün karavanlarıyla Selçuk'taki Pamucak Sahili'ne götürülen atlar, burada hem antrenman yapıyor hem serinliyor.

'20- 25 YIL KONFORLU YAŞAMASINI SAĞLIYORUZ'

Denizde yaptıkları egzersizlerin kasları daha çok güçlendirdiği için atlara iyi geldiğini aktaran Manisa Atlı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Avukat Haşim Çelik, "Ata binmeyi, ata dokunmayı insanlara öğretiyoruz. Yarış kariyeri hiç başlamadan biten atlarımız da var. Bunları satın alarak, sahiplendiriyoruz ya da kulübe dahil ederek, binicilere hizmet ettiriyoruz. Böylelikle bu atların burada 20- 25 yıl konforlu yaşamasını sağlıyoruz. Deniz, atların yaralarına, eklem rahatsızlıklarına çok iyi geliyor. Hem atlarımızın hem binicilerimizin rahatlaması için Pamucak'a gidiyoruz. Sabahtan akşama kadar dinlenerek, koşuluyor. Yaklaşık 2 kilometrelik bir parkurda denize sokuyoruz. At sahipleri de atlarıyla birlikte keyifli vakit geçiriyor. Atlar sakatlandıklarında tedavi süreci denizle daha kolay oluyor" dedi.


Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor
Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor
Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor
Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor
Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor
Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor
Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor
Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor
Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor
Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor
Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor

Atlı Spor Kulübü, Manisa, Selçuk, Arap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 08:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor - Son Dakika

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