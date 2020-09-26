Eski yöntemlerle palamut avlıyorlar - Son Dakika

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde denize açılan balıkçılar, ay kaybolduktan sonra suya fener tutarak yüzeye çıkan palamutların etrafını ağla çevirerek yakalıyor.

Karadeniz'e açılan balıkçılar bugünlerde bereketli günler yaşıyor. Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bulunan yaklaşık 20 balıkçı av sezonuyla birlikte denize açılarak, balık tutmaya başladı. Eski balık tutma geleneklerinin devam ettiği ilçede palamut gündüz saatlerinde 'sürtme', 'uzatma' yöntemleriyle tutulurken, gece ise farklı yöntemler uygulanıyor. Ay ışığının olmadığı saatlerde denize açılan balıkçılar deniz üzerine tuttukları fenerle 'voli' avı yapıyor.

İlçede yaşayan ve çocukluğundan bu yana balıkçılık yapan Cemalettin Uğur (35), 10 metre uzunluğundaki teknesinde 4 tayfasıyla ay ışığının olmadığı zamanlarda Kurucaşile ve Cide açıklarında nasiplerini arıyor. Fenerle denize ışık tutulurken, 'Voli' ismi verilen ağ ile balığın etrafı çevrilerek balıklar tutuluyor. 400 metre uzunluğundaki 15 metre derinliğindeki ağın tekneye alınması sırasında palamudun fazla olduğunu gören balıkçılar, bütün yorgunluklarını unutuyor.

Dedelerinden gördükleri yöntemlerle balık tuttuklarını söyleyen Cemalettin Uğur, "Kullandığımız her yöntem eski bir tekniktir. Örneğin el fenerinin denize yakılması bile farklı teknikleri vardır. Ay ışığının olmadığı saatlerde bizler denize açılarak, balığın hareketiyle oluşan yakamoza göre hareket ediyoruz. Balığın etrafını çevirdikten sonra ağı teknemize alıyoruz. Çok yoruluyoruz ama değiyor. Bu sezon palamut bolluğu var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah herkes bu sene ucuz balık yiyecek" dedi.