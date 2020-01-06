Eskipazar'da taşımalı sistemle eğitim verilen okullara kar tatili - Son Dakika

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Eskipazar'da taşımalı sistemle eğitim verilen okullara kar tatili
6 saat önce
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:43 Kaynak: DHA
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.
Eskipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı sistemle eğitim verilen okullarda eğitim öğleden sonra tatil edildi. Eskipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçedeki taşımalı sistem kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği duyuruldu.
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