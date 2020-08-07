ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini Venedik Bienali'ne gönderiyor - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini Venedik Bienali'ne gönderiyor

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi, yeni öğretim yılında tercih yapacak başarılı öğrencilere 5 farklı burs vereceğini açıkladı. Anadolu Üniversitesi Rezidansı'nda eğitim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya hizmetlerinden yararlanma ve maddi katkı gibi burs olanakların sağlanacağı burslardan birinde ise aralarında Venedik'in de bulunduğu yurtdışında düzenlenen seçkin sanat organizasyonlarına katılım desteği verilecek.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitenin Konuk Evi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yeni tercih yapacak başarılı öğrenciler için 5 farklı burs vereceklerini açıkladı. Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin çeşitli başlıklarda birbirinden farklı ve özel burs olanakları ile bu yıl da üniversite adaylarının tercihlerinde, ilk sıralarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.

4 YIL BOYUNCA KONAKLAMA ÜCRETSIZ

Vakıf üniversitelerinin açılmasıyla birlikte üniversitelerde rekabetin oldukça artığını ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 'Rekabet genellikle daha nitelikli ve daha yetenekli gençleri üniversitlerine kazandırmak anlamında bir rekabet. Dolayısıyla biz de ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olarak 'biz de bu varışta varız' demek için bu toplantıyı düzenledik. Her üniversitenin öğrencilerine sağladığı imkanlar farklı olabiliyor. Biz de kendi imkanlarımızla çok daha nitelikli öğrencilerimizi Anadolu Üniversitesi'ne çekmek istiyoruz. Toplamda 5 çeşit burs paketi hazırladık. Bunlardan birincisi Anadolu Üstün Başarı Bursu. Bu burs paketinde üniversitemizi YKS tercih sıralamalarına göre sayısal puanda ilk 20 binde, eşit ağırlıkta ilk 5 binde, dil puanında ilk 3 binde ve sözel puanda ilk binden üniversitemizi tercih ederek herhangi bir örgün bölüme yerleşen 4 öğrencimize vereceğimiz bir paket. Bu 4 öğrencimize birer adet dizüstü bilgisayar vereceğiz. Anadolu Rezidans'ta 4 yıl boyunca konaklamayı ücretsiz olarak sağlayacağız. Yemekhanemizde de 4 yıl boyunca ücretsiz olarak 3 öğün yemek tedarik edeceğiz. Bahsettiğim puan diliminden ikincilik ve üçüncülükle üniversitemizde belli programlara yerleşen öğrencilerimizle sağlayacağımız burs paketi Anadolu Başarı Bursu. Bu pakette yine Anadolu Rezidans'ta 4 yıl boyunca konaklama var. Üniversitemizin yemekhanesinde sabah öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek tedariği sağlayacağızö dedi.

VENEDİK BİENALİ'NE KATILIM DESTEĞİ

Anadolu Üniversitesi sanata önem veren üniversitelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Rektör Erdal, 'Sanata Destek Bursu'muzda özel yetenekli öğrencilerimizi de unutmadık. Bu anlamda ilgili dekanlarımıza ve bölüm hocalarımıza 'güzel sanatlara veya devlet konservatuvarına gelen öğrencilerin hayali nedir" diye sorduk. Aldığımız cevap 'bir güzel sanat öürencisinin hayali Venedik Bienali'ne katılmaktır' oldu. Biz de bu pakete Venedik Bienali'ni koyduk. Dolayısıyla güzel sanatlar fakültemizin 7 bölümüne yapılan özel yetenek sınavı ile birincilik ile yerleşen 7 öğrencimize Venedik Bienali'ne katılım desteği vereceğiz. Son paketimiz devlet konservatuvarı. Bu da özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerimizden bir tanesi. Burada da 5 farklı bölümümüz var. Sahne Sanatları Bölümü'ne birincilikle yerleşen öğrencilerimize Venedik Bienali'ne, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali'ne göndererek hayallerini gerçekleştirmiş olacağız. Müzik bölümüne birincilikle yerleşen öğrencilerimizin Berlin Filarmoni Orkestrası hayallerini gerçekleştirmek için burs paketimize bu katılımı koyduk. Türk Müziği ve Müzikoloji bölümüne yerleşen iki öğrencimiz World Müzik Konferansı'na katılımlarını tedarik edeceğiz. Çalgı Yapım ve Onarım bölümüne birincilikle yerleşen öğrencimize İtalya'da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu'na katılma desteği vereceğiz. Yine yemek tedariği sağlayacağız. İkinci ve üçüncü yerleşen öğrencilerimize ise bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin liralık maddi destek sağlamış olacağızö şeklinde konuştu.