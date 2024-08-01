Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda başarıya imza attı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda başarıya imza attı

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Trabzon'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerde madalyalar kazandı. Kulüp, sezonu genel klasmanda çifte kupayla tamamladı.

01.08.2024 12:45
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Trabzon'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu. Bireysel yarışlarda madalyaları toplayan sporcular, kulüp olarak sezonu genel klasmanda çifte kupayla tamamladı.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Kulüp, yüzme branşında başarılarını sürdürüyor. 28-31 Temmuz'da Trabzon'da düzenlenen ve Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme Takvimi'nin son yarışları olan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, heyecanlı anlara sahne oldu. Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyona'da, 41 kulüpten 93 sporcu üç gün boyunca mücadele etti. Toplam 13 sporcu ile yarışlara katılan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, sezonu çifte kupayla tamamladı. Yüzücüler, WPS puanlarının toplanmasıyla oluşturulan yarışlarda, erkekler 78.50 puan ve kadınlarda 42 puan toplayarak genel klasmanda iki Türkiye ikinciliği alarak, sezonu tamamladı.

Takım, açık yaş bireysel kategoride de birçok başarıya imza attı. Sümeyye Boyacı 50 metre serbestte Türkiye 2'inciliği, 100 metre serbestte 1'inci ve 200 metre serbestte 3,12'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 1'inci ve 50 metre sırtüstünde ise yine 1'inci olmayı başardı. Genç sporcu Baran Doruk Şimşek ise S5 klasmanında 50 metre sırtüstü, 50 metre kelebek ve 200 metre karışıkta Türkiye 1'inliği elde etti. Çınar Bakkal 100 metre serbestte 1'inci, 100 metre kelebekte 1'inci ve 200 metre karışıkta 1'inci ve 100 metre kurbağalamada 1'inciliğe ulaştı. Eymen Sarıtaş 100 metre serbestte 2'inci, 100 metre kurbağalamada 2'inci ve 400 metre serbestte 2'inci oldu. Rahmi Ersoy da 100 metre kelebekte 2'inci olarak madalyaya ulaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda başarıya imza attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda başarıya imza attı - Son Dakika
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