Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dağıtımı - Son Dakika
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Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dağıtımı

21.03.2022 16:15
Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dağıtımı

Eskişehir'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Eskişehir'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik tünelinin açılışını yapan Vali Ayyıldız, "Ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olması temennisiyle Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nı kutluyor, ormanlarımızın korunması için çalışırken hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, yeşil bir dünya temennisiyle saygılarımı sunuyorum." dedi.

Alanda bulunan stantları ve fotoğraf sergisini gezen Ayyıldız, vatandaşlara fidan dağıttı.

Hafta boyunca sürecek etkinliklerde toplam 30 bin kara çam, mahlep, badem, kokulu ardıç ve çeşitli meyve fidanları dağıtılacağı bildirildi.

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Erol Ayyıldız, orman haftası, Eskişehir, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dağıtımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dağıtımı - Son Dakika
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