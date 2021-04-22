Eskişehir'de 23 Nisan çevrimiçi etkinliklerle kutlanacak! - Son Dakika

Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarının uygulanmasıyla çocuklar için hizmetlerini internet üzerinden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Hakları Birimi, Masal Şatosu, Sabancı Uzay Evi ve Bilim Deney Merkezi, Hayvanat Bahçesi, Gençlik Merkezi, ESMEK, Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları birimlerinin etkinlikleri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak. Çocukların dijital platformlarda gün boyunca kaliteli zaman geçirmesini ve bayramda evde olmanın burukluğunu yaşamamalarını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, online etkinliklerle çocukların yanında olmaya devam edecek.

Vatandaşların gerçekleştirilecek tüm etkinlikler hakkında bilgi almak için ebbetkinlik Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarını ziyaret edebileceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini şu şekilde açıkladı;

Masal Şatosu Etkinlikleri

Şato Sohbetleri, "Çocuk, Tiyatro, Oyun ve Bayram" Zoom 20 Nisan 2021, saat: 19.30

2) Rapunzel ile Çocuk Hakları, "Çocuk Hakları ve 23 Nisan" Konulu Atölye Zoom 22 Nisan 2021, saat: 16.00

3) 23 Nisan Kutlu Olsun Şarkı Kolajı video yayını 23 Nisan 2021

4)İllüzyon Gösterisi ve Atölyesi, Bay Siro, Zoom 24 Nisan2021, saat 20.30

5) Şatoda Müzik 23 Nisan Konseri, EBB Youtube ve EBB Facebook video yayını

24 Nisan 2021, saat: 14.30

Hayvanat Bahçesi Etkinlikleri

Hayvanat Bahçesi'nden Instagram Canlı Yayın 23 Nisan 2021, Saat: 14:00

Sabancı Uzay Evi ve Bilim Deney Merkezi

23 Nisan Kutlu Olsun Şarkı Kolajı video yayın 23 Nisan 2021, Saat:10.00

Mars'a Yolculuk Ve Uzayda Yaşam Instagram Sohbeti 23 Nisan 2021 saat:11.00-12.00

Akut Çocuk Buluşması, Zoom saat:13.00-14.00

Çocuk Hakları Birimi

Çocuk Gözüyle Atatürk Karikatür Atölyesi Zoom 23 Nisan 2021 saat:15.30-17.30

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları(ESMEK)

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile ESMEK ilçe merkezlerinden yararlanan çocuklar online sohbet EBB Youtube, Facebook, Instagram video yayını 23 Nisan 2021 saat:18.00

Gençlik Merkezi

Satranç Turnuvası 23 Nisan 2021 saat:21.00