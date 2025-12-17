Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eskişehir'de kızı Merve Karabaş (31) ile torunu Ata Alp Karabaş'ı (7) sokak ortasında tabanca ile öldüren Osman Nuri Keskin (60), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl haziran ayında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde çalışan Merve Karabaş, sabah evinden çıkıp, oğlu Ata Alp ile birlikte işe gitmek için kapının önündeki otomobiline bindi. Bu sırada Adana'dan gelen ve sokakta bekleyen Osman Nuri Keskin ile kızı Merve Karabaş tartıştı.

KIZI VE TORUNUNU ÖLDÜRDÜ

Osman Nuri Keskin ardından belinden çıkardığı tabancayla otomobilin içindeki Merve Karabaş'a ateş edip öldürdü. Otomobildeki torunu Ata Alp ise araçtan çıkıp kaçtı. Osman Nuri Keskin, torununu da kaçarken arkasından ateş edip öldürdü. Gözaltına alınan Osman Nuri Keskin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Nuri Keskin hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına; evli ve 2 çocuk babası Osman Nuri Keskin, öldürdüğü kızı Merve Karabaş'ın eşi Ahmet Karabaş ile yakınları katıldı. Sanık Keskin, cinayetleri kabul ederken, tasarlayarak ve planlı bir şekilde işlemediğini öne sürdü.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Keskin'i 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca Keskin'e 'Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan indirimsiz 2,5 yıl hapis cezası verdi.

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI"

Öldürülen Merve Karabaş'ın kayınpederi Rafet Karabaş, adliye çıkışında açıklama yaptı. Bu süreçte çok üzüldüklerini ifade eden Karabaş, "Bir daha böyle bir cinayet işlerinin hiçbir kız evladımıza, erkek evladımıza ve torunlarımıza yaşanmaması dileğiyle bu acıların son bulmasını istiyoruz. Beklediğimiz en ağır cezayı aldığını düşünüyorum" dedi.

Kayınvalidesi Gülhan Karabaş ise sanığın indirimsiz ve hak ettiği cezayı aldığını belirterek, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Giden gelmiyor ama bu da bir nebze teselli oldu diyelim. Çok üzüntülüyüz" diye konuştu.