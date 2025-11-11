Eskişehir'de Atatürk İçin Özel Menü - Son Dakika
Eskişehir'de Atatürk İçin Özel Menü

11.11.2025 11:36
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında özel bir menü ile andı. 10 Kasım'da hazırlanan menüde Atatürk'ün sevdiği yemekler sunuldu.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne (EBB) bağlı Kent Lokantaları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yılında özel bir menüyle andı. 10 Kasım'a özel hazırlanan menüde, Atatürk'ün sevdiği lezzetler vatandaşlarla buluştu.

Kentpark ve Yıldız durağının yanındaki EBB Kent Lokantası'nda 10 Kasım günü bir araya gelen Eskişehirliler, Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andı. Günün menüsünde, tarhana çorbası, kuru fasulye, pilav ve Kemalpaşa tatlısı yer aldı. ?

Kent Lokantası'nda aynı sofrayı paylaşan vatandaşlar, hem Atatürk'ün sevdiği yemekleri yedi hem de duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Lokantaya gelen Eskişehirliler, Atatürk'ün sevdiği türküler eşliğinde duygusal anlar yaşadı.?

Kaynak: ANKA

