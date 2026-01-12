Eskişehir\'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Tunç Sokak'ta M.S.Ü. (27) ile M.A.K. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.A.K, M.S.Ü'yü bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.S.Ü, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A.K. gözaltına alındı.