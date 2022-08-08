Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde gerçekleşen bir motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda, S.B., E.D., M.Y. ve A.N. isimli şüpheliler Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir ikametin bahçesinde yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet hırsızı 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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