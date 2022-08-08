Motosiklet hırsızı 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızı 4 kişi yakalandı

08.08.2022 17:20
Motosiklet hırsızı 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de çalınan bir motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de çalınan bir motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde gerçekleşen bir motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda, S.B., E.D., M.Y. ve A.N. isimli şüpheliler Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir ikametin bahçesinde yakalandı.

Çalıntı motosiklet ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, şüphelilerin hakkında başlatılan işlemin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Plakasız motosiklet çalıntı çıktı Plakasız motosiklet çalıntı çıktı Hırsızlık suçundan aranması olan şüpheli yakalandı Hırsızlık suçundan aranması olan şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızı 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet hırsızı 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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