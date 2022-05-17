CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ

17.05.2022 20:11

ESKİŞEHİR'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinde cam silerken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı (25), hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinde cam silerken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı (25), hayatını kaybetti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Kırlı, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı'nın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın ailesi acı haberle gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ
CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ
CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ
CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ
CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ
CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ
CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ
CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ
CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ
CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ

YORUMLAR
500
Son dakika! Eskişehir'de cam silerken apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti Son dakika! Eskişehir'de cam silerken apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Son Dakika | Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


Son Dakika
08:54 Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
08:51 Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi: Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar sizi kurtaramayacak
08:44 Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti
08:42 ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı
08:29 18 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:19 ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
08:07 18 Mayıs günü hava nasıl olacak? Marmara bölgesinde yaşayanlar şemsiyelerinizi hazırlayın, sağanak geliyor
08:03 18 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
07:55 Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti
07:54 NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç temsilcileriyle buluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 09:13:11. #1.13#
SON DAKİKA: CAM SİLERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN ZEYNEP, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement