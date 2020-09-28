Eskişehir'de cinayet - Son Dakika

Şüpheli kadının sağlık kontrolünden geçmesi
Şüpheli kadının adliyeye sevk edilmesi ESKİŞEHİR - Eskişehir'de birlikte yaşadığı eşinin kardeşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın, polis ekiplerince yakalandı.
Gündoğdu Mahallesi Bartınlı Sokak'taki bir evde yaşayan Müjde D. (24), birlikte yaşadığı Fırat E'nin kardeşi İsmail E. (33) iarasında "ailevi meseleler" yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 çocuk annesi Müjde D. mutfaktan aldığı bıçakla İsmail E'yi göğsünden bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine gelen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İsmail E, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde 1 yaşındaki kız çocuğuyla sağlık kontrollünden geçirilen zanlı Müjde D, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:52 - Kaynak: AA
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