Eskişehir'de din görevlileri kan bağışında bulundu - Son Dakika

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, müftülük personeli ve din görevlileriyle birlikte kan bağışı kampanyasına katıldı.

Türk Kızılayı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi'ne gelen Gerek ve din görevlileri, burada formlar doldurarak bağışta bulundu.

İl Müftüsü Gerek, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yetkililer, kan merkezlerindeki stoklarda hızla azalma olduğunu ifade etmektedir. Ramazan ise kan bağışının azaldığı bir dönemdir. Bu sebeple ramazandan önce başta tüm mensuplarımız ve din görevlisi hocalarımız olmak üzere milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.