Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

25.09.2022 13:58
Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'taki evde Volkan Şener (28) ve Polat Gezgin (21) ile baba İsmail A. (50), oğulları Baran (22) ve Beytocan A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şener ve Gezgin, tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Şener, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde, Gezgin ise özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan baba ve 2 oğlunun yakalanması için özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra yaklaşık 350 polisin katılımıyla çalışma başlatıldı. Arama çalışmalarında dronlar da kullanıldı.

Eskişehir- Ankara, Eskişehir- Kütahya kara yollarının yanı sıra kent merkezinde de uygulama noktaları oluşturuldu, birçok araç durdurularak arandı.

Aranan 3 zanlı Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerindeki sokaklarda yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Şüpheli baba ve 2 oğlu, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Zanlılardan Beytocan A. hastane çıkışı babasına sitem ederek, "Ben cinayet işlemedim, onlar benim dayımın oğlu." dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Baba ve oğulları, ev basıp 2 akrabalarını öldürdü Son dakika haber... Baba ve oğulları, ev basıp 2 akrabalarını öldürdü Hurda metallerden yaptığı heykellerle Başkent Kültür Yolu Festivali'ne renk katacak Hurda metallerden yaptığı heykellerle Başkent Kültür Yolu Festivali'ne renk katacak
Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:44 Zafer Partisi kurucusu Soner Çam istifa etti: Devlete baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişiyle darbetti
13:22 Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
12:55 Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını kamuoyuna açıkladı
12:53 Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi
12:45 ABD zırhlıları adalara sevk edilmişti! Cihat Yaycı Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı: Türkiye'yi savaşa çekmek istiyorlar
12:22 TBMM ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına girecek
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:50 Vatandaşa yardım eden genç asker, kamyonet çarpması sonucu şehit oldu
11:45 CHP'li Erdoğan Toprak'tan AK Parti'ye sert suçlama
11:40 Çin ile Hindistan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sırtından hançerledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 13:58:36. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement