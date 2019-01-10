Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Evden Hırsızlık Şüphelisi 4 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Evden Hırsızlık Şüphelisi 4 Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı.

Eskişehir'de Evden Hırsızlık Şüphelisi 4 Şahıs Yakalandı, System.String[]
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı- Keskin Mahallesinde 30 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Gerçekleşen soruşturmalar neticesinde, olayın S.K., C.B.D., B.A. ve A.T. isimli şüpheliler tarafından yapıldığı tespit edildi. Belirlenen şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, şahıslarla birlikte İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluk bölgesinde ise 3 evden hırsızlık olayında çalındığı anlaşılan suç eşyaları ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan şüpheliler, işlemlerinin akabinde adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çamura Saplanan Hayvanlar İçin Seferber Oldular İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı

Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi Yaklaşık 120 Bin TL Dolandırılan Şehit Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:11:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Evden Hırsızlık Şüphelisi 4 Şahıs Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]