Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 2 Asker Yakalandı
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan muvazzaf üsteğmen ile daha önce açığa alınan astsubay, gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan muvazzaf üsteğmen ile daha önce açığa alınan astsubay, gözaltına alındı. Ankara
ve Erzurum
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan muvazzaf üsteğmen R.Ç. ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı
'nda görevliyken açığa alınan astsubay A.Ö., Eskişehir
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:53 Kaynak: DHA
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