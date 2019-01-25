Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Eski Öğretmen Tutuklandı

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Eski Öğretmen Tutuklandı

2 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Eski Öğretmen Tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen ve daha önce meslekten ihraç öğretmen Fatih Mehmet S. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıyı kent merkezinde saklandığı örgüt evinde yakaladı.

Fatih Mehmet S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:58 Kaynak: AA

Fatih Mehmet, Eskişehir, Güncel
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