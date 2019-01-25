Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Eski Öğretmen Tutuklandı
2 saat önce
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen ve daha önce meslekten ihraç öğretmen Fatih Mehmet
S. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, zanlıyı kent merkezinde saklandığı örgüt evinde yakaladı.
Fatih Mehmet S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:58 Kaynak: AA
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