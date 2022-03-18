Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

18.03.2022 13:31

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın 7 şüpheli, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama ile yer temini' suçlarını işledikleri tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 4'ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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